Fiscus krijgt record van bijna 10,7 miljoen aangiftes binnen

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst heeft sinds 1 maart bijna 10,7 miljoen belastingaangiftes ontvangen van particulieren en ondernemers, meldt de overheidsinstantie vrijdag. Dat is een nieuw record. Vorig jaar kwamen er voor 1 mei nog ruim 10,5 miljoen aangiftes binnen.

De fiscus kijkt terug op een "goed verloop" van de aangifteperiode, laat manager inkomstenbelasting Steef Cobben van de Belastingdienst weten.

De Belastingdienst kan steeds meer gegevens vooraf invullen, waardoor het doen van de aangifte voor mensen makkelijker wordt, legt Cobben uit. Wie er niet uitkomt, kan ook voor hulp terecht bij de fiscus. Dit jaar werden hiervoor ruim 53.000 afspraken gemaakt, zo'n 1300 meer dan vorig jaar. Dat komt volgens de Belastingdienst mogelijk doordat steeds meer mensen op de hoogte zijn van het feit dat de dienst gratis hulp biedt bij het doen van aangifte.

Ruim 3 miljoen mensen hebben gevraagd om meer tijd voor het indienen van hun aangifte.