AI slaat verkeerde weg in, zegt toponderzoeker (en dit is zijn oplossing)

De AI -race dendert door, maar volgens een van de belangrijkste pioniers gaat het de verkeerde kant op. David Silver, het brein achter het revolutionaire schaak- en Go-programma AlphaZero, trekt aan de noodrem en krijgt daar meteen een zak geld van 1,1 miljard dollar bij.

Zijn nieuwe bedrijf, Ineffable Intelligence , gaat het helemaal anders doen als we Silver moeten geloven. De toponderzoeker stapte vorig jaar op bij DeepMind, het AI-lab van Google waar hij ruim tien jaar werkte. Zijn probleem met de huidige AI is dat modellen, zoals ChatGPT, gigantische hoeveelheden tekst moeten verslinden om iets te leren.

Superlearner

Dat moet slimmer kunnen, vindt hij. Bij Ineffable bouwt hij aan een zogeheten superlearner: een AI die zelf nieuwe kennis ontwikkelt, zonder eerst miljarden voorbeelden te hoeven doorspitten. Minder kopiëren, meer zelf ontdekken.

De techniek achter dat idee heet reinforcement learning: leren door iets heel vaak te proberen. Een AI probeert iets, krijgt feedback en past zich aan. Net zolang tot het beter wordt. Precies zoals AlphaZero ooit zichzelf schaak en Go leerde, zonder menselijke voorbeelden.

Silver denkt groot. Heel groot zelfs. "Als dit lukt, betekent dit een wetenschappelijke doorbraak van een omvang die vergelijkbaar is met die van Darwin: net zoals zijn wet alle leven verklaarde, zal onze wet alle intelligentie verklaren en vormgeven." Geen bescheiden ambitie dus.

Big tech kijkt mee

Investeerders staan in de rij. Onder meer Nvidia, Google en het Britse staatsfonds voor AI steken geld in het project. Het resultaat is een waardering van 5,1 miljard dollar voor een bedrijf dat pas net bestaat.

En Silver is niet de enige die jaagt op superintelligente AI. Concurrentie komt onder meer van AMI Labs, gelinkt aan AI-grootheid Yann LeCun, en Recursive Superintelligence, nóg een spin-off uit de DeepMind-stal. Ook daar vloeien honderden miljoenen of zelfs miljarden naartoe.

Wedloop om de slimste machine

De strijd om de volgende generatie AI is duidelijk losgebarsten. En die draait niet alleen om wie de meeste data heeft, maar vooral om wie het systeem kan bouwen dat het slimst leert.