Rechtszaak fatbikeverkoper tegen Enschede om fatbikeverbod

ENSCHEDE (ANP) - Fatbikeverkoper La Souris heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Enschede vanwege het fatbikeverbod in de binnenstad. Dat bevestigt de eigenaar van het bedrijf Armando Muis na berichtgeving van RTV Oost. La Souris wil dat het verbod wordt opgeheven.

In het winkel- en horecagebied in het centrum van Enschede mag tijdens winkeltijden niet op fatbikes worden gereden. Enschede is de eerste gemeente met zo'n verbod, dat geldt sinds 11 maart.

Volgens Muis misbruikt de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin gemeentelijke regels over de openbare orde en veiligheid staan, om het fatbikeverbod door te voeren. Het verbod is in de ogen van La Souris discriminerend en gaat tegen hogere regelgeving in. De fatbikeverkoper vindt dat door het verbod een hoop mensen gedupeerd worden die zich gedragen op hun fiets.

De gemeente laat weten dat de dagvaarding is ontvangen en wil verder niet inhoudelijk op de zaak reageren. De zitting is op 13 mei bij de rechtbank in Enschede.