Fiscus stopt met noemen BSN in betalingen, zegt toezichthouder AP

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het vermelden van het burgerservicenummer (BSN) van mensen in betalingen. Het BSN wordt straks vervangen door een willekeurig nummer. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die een brief naar de fiscus heeft gestuurd met dit verzoek.

De privacywaakhond concludeert na onderzoek dat het gebruiken van het BSN bij een betaling niet nodig is en dat de Belastingdienst de privacywet AVG overtreedt door dit wel te doen. Hetzelfde geldt voor betalingen namens de Dienst Toeslagen. "Het betaalkenmerk met daarin verwerkt het BSN bijvoorbeeld kan worden vervangen door een ander, minder gevoelig nummer als identifier van de betaling", licht de AP in de brief toe.

De Belastingdienst heeft de overtredingen in 2025 volgens de AP erkend en past zijn betalingskenmerken aan. Ook stopt de fiscus uiterlijk in 2032 met het gebruiken van het BSN in vorderingsnummers.