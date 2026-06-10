Een bom onder het WK: Iraanse fans staan met lege handen — dagen voor de aftrap worden hun tickets ingetrokken

Vijf dagen voordat Iran zijn eerste WK-wedstrijd speelt in het SoFi Stadium in Los Angeles, krijgen duizenden Iraanse fans te horen dat hun officiële kaartjes zijn ingetrokken. De Iraanse voetbalbond spreekt van "sabotage", de Verenigde Staten zwijgen, en de FIFA belooft "passende oplossingen te zoeken". Voor supporters die hun reis en hotels al hebben geboekt is het simpelweg te laat.

Wat is er gebeurd?

Volgens internationaal voetbalrecht heeft elke deelnemende bond op het WK recht op 8 procent van de stadioncapaciteit per wedstrijd, te verdelen onder de eigen fans ( BBC ). Voor Iran ging het om enkele duizenden kaarten per duel — een hoeksteen van wat normaal "de twaalfde man" wordt genoemd.

De Iraanse voetbalbond FFIRI had de verkoop al geopend voor de drie groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Maandag werd de hele toewijzing zonder aankondiging weer ingetrokken. "Onder de huidige omstandigheden kan de bond geen enkel ticket aan supporters van het nationale team verstrekken", aldus de FFIRI in een statement

Wie heeft het gedaan? FIFA wijst naar Washington

Officieel is FIFA verantwoordelijk voor alle ticketverkoop op het WK. Maar achter de schermen lopen de Iraanse kaartjes vast op de Amerikaanse sanctiewetgeving — concreet OFAC, het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dat verbiedt Amerikaanse entiteiten om transacties met Iran te verwerken

FIFA zegt te werken aan "compliant solutions die de mogelijkheden voor Iraanse supporters om wedstrijden bij te wonen maximaliseren". Vertaald: de bond zoekt een sluiproute door Amerikaanse wetgeving. De FFIRI noemt het zelf "onacceptabel" en spreekt van "inmenging van niet-sportieve en politieke factoren in 's werelds grootste voetbalevenement" De invloedrijke Iraans-Amerikaanse lobbygroep NIAC noemt het besluit "kleinzielig en wraakzuchtig"

Wat gebeurt er nu met die kaarten?

Naar schatting gaat het om ongeveer 5.600 stoelen alleen al voor de openingswedstrijd Iran–Nieuw-Zeeland op maandag in het 70.000 zitplaatsen tellende SoFi Stadium. Die plekken komen nu vrijwel zeker terug op de open verkoop via FIFA. Op de officiële site waren dinsdag al rijen stoelen op veldniveau te koop voor 450 dollar per stuk ( Boston.com / AP ).

Een wrange bijkomstigheid: Los Angeles herbergt de grootste Iraanse diasporagemeenschap ter wereld — naar schatting zo'n miljoen mensen in de VS in totaal. Veel van hen mogen wél kaartjes kopen, maar dan niet via de eigen bond.

Iran-wedstrijden in Groep G

Datum (NL-tijd) Wedstrijd Stadion Ma 15 juni, 21:00* Iran – Nieuw-Zeeland SoFi Stadium, Los Angeles Zo 21 juni, 21:00 België – Iran nader te bevestigen Vr 26 juni, 21:00 Egypte – Iran Lumen Field, Seattle

* Lokale aftrap zondagavond 18:00 in LA; Nederlandse maandagochtend.