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Fiscus wacht nog op aflossing 1,9 miljard euro aan coronaschulden

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Meer dan 70.000 ondernemers hebben hun coronaschuld aan de Belastingdienst nog niet afgelost. Volgens de fiscus staat er nog een schuld van 1,9 miljard euro open. Zo'n 25.000 ondernemers kampen daarbij met een achterstand op hun betalingsregeling. De Belastingdienst waarschuwt dat de meeste bedrijven met openstaande coronaschulden nog elf maanden hebben om deze af te lossen.
Tijdens de coronacrisis vroegen zo'n 400.000 ondernemers een bijzonder uitstel van betaling aan. De meeste hebben hun coronaschuld al volledig afgelost. In oktober 2022 startte een grote betalingsregeling voor de coronaschulden. Hier hebben ruim 266.000 ondernemers gebruik van gemaakt. Destijds ging het nog om een openstaande coronaschuld van zo'n 20 miljard euro.
Afgelopen kwartaal hebben weer 4500 ondernemers hun resterende coronaschuld vervroegd afgelost. De fiscus wacht nog op afbetaling van 73.000 ondernemers. Onder voorwaarden is het voor ondernemers nog mogelijk een betaalpauze te krijgen of verlenging van de betalingsregeling tot maximaal zeven jaar.
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