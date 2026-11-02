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Kabinet schaakmat: aanpassingen box 3 zijn niet verantwoord, oordeelt Raad van State

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren aan een wetsvoorstel voor de vermogensbelasting in box 3, zijn volgens de Raad van State niet verantwoord. De hoge wetgevingsadviseur verwijst in een advies naar de Belastingdienst, die de aanpassingen in elk geval voor 2028 onuitvoerbaar vindt. De discussie over het vinden van geld voor de aanpassingen leidt tot "onduidelijkheid en onrust".
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