Fitnessketen Basic-Fit neemt branchegenoot Clever Fit over

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 8:06
anp271025055 1
HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit neemt branchegenoot Clever Fit over. Met die overname wordt Basic-Fit naar eigen zeggen de grootste uitbater van sportscholen in Europa en ook marktleider in Duitsland. Daarnaast breidt Basic-Fit met de overname uit naar twaalf Europese landen. Nu is het bedrijf nog aanwezig in zes Europese landen.
Clever Fit heeft ongeveer 1 miljoen leden en telt in totaal 493 clubs, het overgrote deel in handen van franchisenemers. In Duitsland gaat het om 406 clubs, in Oostenrijk 48, in Zwitserland twintig, in Slovenië vijftien en twee in Roemenië. Daarnaast heeft het bedrijf in Kroatië en Tsjechië elk 1 club.
De overnamesom is 160 miljoen euro in contanten, plus nog eens 15 miljoen euro als aan bepaalde doelstellingen wordt voldaan door Clever Fit. Door de overname groeit het clubbestand van Basic-Fit naar meer dan 2150. Het aantal klanten van Basic-Fit zelf groeide in de eerste negen maanden van dit jaar naar 4,73 miljoen.
