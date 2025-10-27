Trump bekritiseert Russische rakettest

TOKIO (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geleverd op een nieuwe rakettest van Rusland. Die was niet "gepast", aldus Trump. Hij vindt dat de Russische president Vladimir Poetin zich moet richten op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Poetin zei zondag dat Rusland een "onoverwinnelijke" kruisraket heeft getest, een die luchtverdedigingssystemen kan ontwijken. "Hij zou de oorlog moeten beëindigen. Een oorlog die een week had moeten duren, gaat nu bijna zijn vierde jaar in. Dat is wat hij zou moeten doen in plaats van raketten te testen", zei Trump tegen journalisten aan boord van de Air Force One.

De Amerikaanse president herhaalde ook dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou willen ontmoeten tijdens zijn rondreis door Azië. Trump arriveert maandag in Japan en reist woensdag door naar Zuid-Korea. Vorige week was hij in Maleisië.