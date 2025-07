Flink meer winst Amazon, mede door groei clouddiensten

SEATTLE (ANP) - Webwinkel en technologieconcern Amazon heeft in de afgelopen periode een flink hogere winst geboekt dan een jaar eerder. Ook de omzet nam toe. Dat maakte Amazon bekend na het slot van de beurshandel in New York. Amazon bleef onder meer profiteren van groei bij de clouddiensten.

De nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal 18,2 miljard dollar, tegen 13,5 miljard dollar een jaar eerder. De omzet nam met 13 procent toe tot 167,7 miljard dollar. Bij de cloudtak Amazon Web Services (AWS) steeg de omzet met 18 procent tot 30,9 miljard dollar. AWS is 's werelds grootste aanbieder van clouddiensten.

Amazon zag ook de e-commerceverkopen toenemen. Het bedrijf uit Seattle verwacht voor het lopende kwartaal een omzet tussen de 174 miljard en 179,5 miljard dollar.