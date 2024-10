Heinen wijst in Washington op onderscheid heffingen en sancties

WASHINGTON (ANP) - Nederland is als open economie tegen handelsbelemmeringen, maar niet in alle gevallen. Minister Eelco Heinen van Financiën heeft bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) betoogd dat er een strikt onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds economisch gemotiveerde importheffingen en anderzijds sancties op regimes.

"De Russische agressie in Oekraïne is onacceptabel. En daarbij past niet het argument: ja, maar dat schaadt onze handelsrelaties", verklaarde Heinen op een persmoment rond de vergadering in Washington. Die situatie rechtvaardigt volgens hem wel om sancties op te zetten. "Ik ga ook niet pleiten voor vrijhandel met Iran. Dat is een schandalig regime. Die moet je ook gewoon aanpakken met sancties."

Bij het IMF is de verdergaande fragmentatie van het wereldtoneel een belangrijk thema. Volgens het fonds is dit de verkeerde weg omdat het opleggen van bijvoorbeeld importheffingen alleen maar dreigt te verzanden in een proces van actie en reactie waarvan niemand beter wordt.

Heinen zegt dat betoog te onderschrijven, maar plaatste naar eigen zeggen als enige Europese land bij de vergadering wel een belangrijke kanttekening. "Je moet een heel duidelijk onderscheid maken tussen veiligheidsbeleid en economisch beleid. Wat dreigt te gebeuren is dat het verweven raakt. En waar mijn pleidooi voor was, met steun ook van Amerikanen en de Canadezen, is dat we heel scherp dat onderscheid blijven maken."