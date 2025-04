Het konijn van de kinderen (Flappie) kan nog net. En kippen, koeien en varkens uiteraard. Maar honden en katten...

in Nederland en veel andere westerse landen vinden mensen het ondenkbaar om honden of katten te eten. Toch zijn er plekken in de wereld waar dit wel gebeurt, zoals delen van Azië en Afrika. Waarom is het bij ons dan zo’n groot taboe? Het antwoord is verrassend simpel: het heeft vooral met cultuur en gevoel te maken, niet met logica.

Culturele gewoontes en gevoelens

Welke dieren we eten, is vooral cultureel bepaald. In Nederland eten we zonder nadenken koeien, varkens of kippen, terwijl het idee om een hond of kat op te eten veel mensen afschrikt. In andere landen is dat precies andersom: daar eet men bijvoorbeeld geen koeien of paarden, maar wel honden of katten. Deze verschillen zijn ontstaan door tradities, religie en de manier waarop mensen dieren zien. In veel westerse landen zien we honden en katten als gezelschapsdieren, bijna als familieleden. Daardoor vinden we het idee om ze te eten afschuwelijk.

Zijn honden en katten echt anders dan koeien of varkens?

Als je er rationeel naar kijkt, is er eigenlijk geen groot verschil tussen het eten van een varken, koe, hond of kat. Varkens zijn zelfs net zo intelligent en gevoelig als honden. Toch voelen we bij het eten van een huisdier veel meer weerstand. Volgens filosofen komt dat omdat onze morele intuïties – ons gevoel van goed en fout – vooral worden gevormd door de cultuur waarin we opgroeien. Er zijn geen universele, objectieve regels die bepalen welk dier je wel of niet mag eten. Wat voor de een normaal is, is voor de ander ondenkbaar.

Het taboe is niet rationeel, maar wel sterk

Het taboe op het eten van huisdieren is dus niet logisch te verklaren, maar het gevoel erbij is wel heel echt. Zelfs als je weet dat het geen rationele basis heeft, kun je het idee om je eigen huisdier te eten niet zomaar loslaten. En dat geldt ook voor mensen in andere culturen met hun eigen taboes. Het is belangrijk om te beseffen dat deze gevoelens overal ter wereld bestaan, alleen zijn ze gericht op andere dieren.

Verandert het taboe?

In sommige landen, zoals Zuid-Korea, wordt het eten van hondenvlees nu verboden. Ook in China en Vietnam neemt het aantal mensen dat honden of katten eet af, vooral omdat steeds meer mensen deze dieren als huisdier nemen. In Europa is het eten van honden en katten zelfs bij wet verboden. Toch zijn er nog plekken waar het gebeurt, vaak uit economische noodzaak of omdat het een oude traditie is.

Gezondheidsrisico’s

Naast het morele aspect zijn er ook gezondheidsrisico’s verbonden aan het eten van honden- en kattenvlees. Zo kun je er ziektes als hondsdolheid of toxoplasmose door oplopen. Dit wordt vaak genoemd als extra reden om het niet te doen, maar het is niet de belangrijkste reden voor het taboe in het Westen.

Kortom

We eten geen honden en katten omdat we ze als huisdier zien en omdat onze cultuur en gevoelens dat bepalen. Er is geen logisch verschil met andere dieren die we wel eten, maar het gevoel is zo sterk dat het een stevig taboe is geworden.

