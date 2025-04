Flinke ledengroei voor fitnessketen Basic-Fit

HOOFDDORP (ANP) - Het aantal leden van fitnessketen Basic-Fit is in de eerste drie maanden van dit jaar met 213.000 gestegen naar in totaal 4,47 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het beursgenoteerde bedrijf in een cijferbericht. Volgens Basic-Fit was vooral in Frankrijk en Spanje een groei van het aantal abonnees te zien.

Het aantal clubs groeide in de afgelopen periode per saldo met 41 naar 1616. De meeste nieuwe sportscholen werden geopend in Frankrijk. Daar heeft Basic-Fit nu 875 clubs. In Nederland telt Basic-Fit 243 sportscholen. De onderneming is ook actief in België, Luxemburg en Duitsland.

De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis met 17 procent tot 332 miljoen euro. Topman René Moos spreekt in een toelichting van een goede start van het jaar.