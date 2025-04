Wetenschappers vinden bewijs voor mogelijk buitenaards leven

In een mogelijk baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop "de sterkste tekenen tot nu toe van mogelijk leven buiten ons zonnestelsel" gevonden. Dat schrijven de wetenschappers, onder leiding van astrofysicus Nikku Madhusudhan van de Universiteit van Cambridge, in The Astrophysical Journal Letters.

De onderzoekers hebben in de atmosfeer van de planeet K2-18b de chemische vingerafdrukken gedetecteerd van gassen die op aarde uitsluitend door biologische processen worden geproduceerd. De twee gassen, dimethylsulfide (DMS) en dimethyldisulfide (DMDS), worden op aarde geproduceerd door levende organismen, voornamelijk microbieel leven zoals marien fytoplankton (algen).

Dit suggereert dat de planeet mogelijk wemelt van microbieel leven, aldus de onderzoekers. Ze benadrukken echter dat ze geen aankondiging doen van de ontdekking van daadwerkelijk levende organismen, maar eerder van een mogelijke biosignatuur - een indicator van een biologisch proces. De bevindingen moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden bekeken en er zijn meer observaties nodig.