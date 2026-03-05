Flinke stijging olieprijzen drukt sentiment Europese beleggers

AMSTERDAM (ANP) - Een nieuwe flinke toename van de olieprijzen door de oorlog in Iran drukte donderdag het sentiment op de aandelenbeurs in Amsterdam. De belangrijkste beursgraadmeters in Europa gingen eveneens met verliezen de handel uit. Olie- en gasconcern Shell zag zijn beurswaarde wel toenemen.

Een vat Amerikaanse olie werd rond het slot van de beurshandel in Amsterdam verhandeld voor meer dan 79 dollar, goed voor een stijging van 6 procent. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, was bijna 4 procent duurder op 84,55 dollar. Vooral de onzekerheid over de duur van de oorlog lijkt de prijzen te stuwen. De oorlog is de zesde dag ingegaan zonder direct uitzicht op een oplossing.

De AEX-index aan het Damrak ging 0,5 procent lager de handel uit op 995,52 punten. Shell was de op drie na sterkste stijger in de lijst, met een koerswinst van 1,6 procent. Eerder deze week zetten beleggers dat aandeel ook al hoger toen de olieprijzen fors toenamen. Vervolgens liep de koers wel weer terug, maar een aandeel Shell is nog altijd meer waard dan vorige week.