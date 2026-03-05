Trump wil betrokken zijn bij aanstellen nieuwe ayatollah Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil persoonlijk betrokken zijn bij de selectie van de volgende hoogste leider van Iran. Dat zei Trump tegen nieuwssite Axios. Hij erkende dat de zoon van de gedode ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, de meest waarschijnlijke opvolger is. Maar die is voor hem "onacceptabel".

"We willen iemand die harmonie en vrede in Iran brengt", aldus Trump. Hij noemde Mojtaba ​Khamenei een lichtgewicht. "Ik moet betrokken zijn bij de benoeming, net als bij Delcy [Rodriguez] in Venezuela." Bij Amerikaanse en Israëlische bombardementen afgelopen zaterdag kwam de ayatollah om het leven. Sindsdien is er een interimbestuur aangesteld, maar een nieuwe opvolger moet nog worden gekozen. Dit zou mogelijk na de uitvaart van Ali Khamenei gebeuren.

Trump voegde toe dat hij weigert een nieuwe Iraanse leider te accepteren die het beleid van Khamenei zou voortzetten. Dat zou volgens hem de VS binnen vijf jaar weer tot oorlog dwingen.