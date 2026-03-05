FVD'er Van Meijeren noemt vrijspraak 'belangrijke overwinning'

DEN HAAG (ANP) - FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren beschouwt het als "een belangrijke overwinning" dat het gerechtshof in Den Haag hem in hoger beroep heeft vrijgesproken van opruiing. "Niet alleen voor mij, maar voor de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal", zegt hij in een video op X.

Waar de rechtbank Van Meijeren eerder veroordeelde tot een taakstraf, oordeelt het hof dat hij met zijn uitspraken niet heeft aangezet tot geweld. "Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn", meent het Kamerlid, "omdat ik juist altijd oproep tot vreedzaam en geweldloos verzet, maar het is heel goed dat dit nu ook juridisch is bevestigd."