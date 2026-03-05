ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FVD'er Van Meijeren noemt vrijspraak 'belangrijke overwinning'

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 17:52
anp050326189 1
DEN HAAG (ANP) - FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren beschouwt het als "een belangrijke overwinning" dat het gerechtshof in Den Haag hem in hoger beroep heeft vrijgesproken van opruiing. "Niet alleen voor mij, maar voor de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal", zegt hij in een video op X.
Waar de rechtbank Van Meijeren eerder veroordeelde tot een taakstraf, oordeelt het hof dat hij met zijn uitspraken niet heeft aangezet tot geweld. "Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn", meent het Kamerlid, "omdat ik juist altijd oproep tot vreedzaam en geweldloos verzet, maar het is heel goed dat dit nu ook juridisch is bevestigd."
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

256736812_m

Israël misleidde de mullahs met een list tijdens een diner

generated-image (4)

Alles wat je altijd al wilde weten over gezond eten

Loading