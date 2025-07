Flinke winstval moederbedrijf Louis Vuitton in eerste jaarhelft

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH, producent van onder meer de handtassen van Louis Vuitton, mode van Christian Dior en champagne van Moët & Chandon, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de winst flink zien dalen. Het bedrijf wijst daarbij op een "verstoord geopolitiek en economisch klimaat". De nettowinst daalde met 22 procent tot 5,7 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

De totale omzet zakte met 4 procent tot 39,8 miljard euro. LVMH kampt al langere tijd met zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt. Daarnaast zag het bedrijf de verkopen in Japan afnemen na een sterke eerste helft van vorig jaar. Het concern zei wel dat de lokale vraag in Europa en de Verenigde Staten solide was. Topman Bernard Arnault stelde dat LVMH ondanks de uitdagende marktomstandigheden in de afgelopen periode "goede weerbaarheid" heeft getoond.

LVMH is ook moederconcern van bijvoorbeeld Hennessy-cognac, juwelenmerk Tiffany, parfums van Guerlain en Givenchy en de horlogemerken Tag Heuer, Hublot en Bulgari. Arnault meldde in een toelichting op de resultaten dat het bedrijf de tweede jaarhelft met "grote waakzaamheid" ingaat.

In april raakte LVMH nog de kroon van het waardevolste bedrijf van Frankrijk kwijt aan Birkin-moederbedrijf Hermès. Over de afgelopen twaalf maanden is de beurskoers van LVMH in Parijs met ongeveer 30 procent gedaald, waardoor bijna 100 miljard euro aan marktwaarde verloren ging.