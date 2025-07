Duizenden activisten op stations willen einde hongersnood in Gaza

AMSTERDAM (ANP) - Enkele duizenden demonstranten roepen op meerdere treinstations in Nederland op om een einde te maken aan "de genocide en hongersnood in Gaza". Veel mensen hebben pannen, etensborden, bakspatels en pollepels bij zich, om symbolisch op de hongersnood in Gaza te wijzen.

Op Amsterdam Centraal hebben zeker 1500 mensen zich verzameld in de centrale hal van het station. Ook op de stations van Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Leiden laten veel mensen van zich horen, zien verslaggevers ter plaatse. Op Rotterdam Centraal zijn het er bijna duizend, in Utrecht, Den Haag en Leiden enkele honderden.

De actievoerders roepen 'Free Palestine' en dragen kartonnen borden met teksten als 'Heb jij gegeten? Zij niet' en 'Gaza is een concentratiekamp, sluit je aan bij het verzet'.

In het station Utrecht CS worden flyers uitgedeeld waarin mensen worden opgeroepen zelf in actie te komen, bijvoorbeeld door bij minister Veldkamp sancties en een wapenembargo te eisen, Israëlische producten te boycotten en zich aan te sluiten bij protestacties.