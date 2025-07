Moederbedrijf MediaMarkt in overnamegesprekken met Chinese JD.com

DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse Ceconomy, moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, voert vergevorderde gesprekken over een overname door de grote Chinese webwinkel JD.com in een deal ter waarde van ongeveer 2,2 miljard euro. Ceconomy heeft ruim duizend winkels van MediaMarkt en Saturn in Europa. MediaMarkt telt in Nederland meer dan vijftig winkels.

Volgens Ceconomy overweegt JD.com een bod van 4,60 euro per aandeel in contanten. Er is nog geen bindende overeenkomst getekend en het is ook niet zeker dat er een bod wordt gedaan, aldus het bedrijf uit Düsseldorf.

Op de beurs in Frankfurt steeg de koers van Ceconomy donderdag met 12 procent tot 4,20 euro per aandeel. Begin dit jaar werd door persbureau Bloomberg al gemeld dat JD.com interesse heeft in Ceconomy en gesprekken voerde met grote aandeelhouders over een mogelijk bod. Volgens Bloomberg was er eind 2023 ook al eens interesse van de Chinezen om het bedrijf te kopen.

Omzet

Ceconomy was vorig boekjaar goed voor een omzet van 22,4 miljard euro en een nettowinst van 77 miljoen euro. Het bedrijf verkoopt ook veel online. Het aantal werknemers bedraagt ongeveer 50.000, aldus de website van het winkelconcern.

JD.com is een van de grootste webwinkels van China en kan op jacht zijn naar buitenlandse overnames omdat de binnenlandse markt is verzwakt. Vorig jaar zou JD.com nog een overname van de Britse elektronicaketen Currys hebben onderzocht, maar besloot daar uiteindelijk van af te zien.