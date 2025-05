FlixTrain bestelt 65 nieuwe Europese hogesnelheidstreinen

MÜNCHEN (ANP) - FlixTrain, onderdeel van het Duitse reisbedrijf Flix, heeft 65 nieuwe Europese hogesnelheidstreinen besteld. De Spaanse treinfabrikant Talgo levert de treinstellen en zorgt voor het onderhoud. Het Duitse Siemens levert de locomotieven. Het contract heeft een waarde van maximaal 2,4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro al definitief is vastgelegd.

Met de extra treinen wil FlixTrain inspelen op de groeiende vraag naar snelle en betaalbare treinreizen. Volgens het bedrijf zal de Duitse markt voor hogesnelheidstreinen naar verwachting tot 2030 met 45 procent groeien ten opzichte van 2021. Voor heel Europa wordt een jaarlijkse groei van 4 tot 5 procent voorzien.

In Nederland biedt FlixTrain treinreizen aan tussen Arnhem, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Venlo en Zevenaar en verschillende Duitse steden, zoals Berlijn, Hamburg en Düsseldorf.

FlixBus

"Met de enorme uitbreiding van onze treinvloot luiden we een nieuw tijdperk van treinreizen in Duitsland en Europa in", aldus André Schwämmlein, medeoprichter en topman van Flix. Het in München gevestigde Flix is naast FlixTrain ook eigenaar van FlixBus, dat touringcardiensten aanbiedt.

De nieuwe hogesnelheidstreinen, met snelheden tot 230 kilometer per uur, zijn volgens FlixTrain geschikt om in vele Europese landen te rijden. Dat maakt snelle uitbreiding mogelijk. Dankzij een uitgebreide samenwerking met het regionale vervoer kunnen momenteel ongeveer 650 bestemmingen via FlixTrain worden geboekt en zijn vijftig steden direct verbonden met het netwerk van FlixTrain.