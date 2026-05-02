FME: autoheffingen VS nadelig voor Nederlandse toeleveranciers

ZOETERMEER (ANP) - Hogere Amerikaanse importheffingen voor auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kunnen ook Nederland raken, waarschuwt ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Als autofabrikanten minder kunnen exporteren naar de Verenigde Staten raakt dat toeleveranciers, waaronder Nederlandse bedrijven.

"De directe pijn zit bij autofabrikanten en exporteurs naar de VS, maar via de Europese automotiveketen worden ook Nederlandse toeleveranciers geraakt. Duitsland staat misschien in de schijnwerpers, de impact is Europees en ketenbreed", reageert FME op de aankondiging door Donald Trump. "Nederland moet daarom vol inzetten op een sterke interne markt, meer concurrentiekracht en nieuwe handelsakkoorden."

Trump meldde op vrijdag de autoheffingen voor de EU te verhogen naar 25 procent, in plaats van de eerder afgesproken 15 procent. Volgens de Amerikaanse president houdt de EU zich niet aan afspraken uit een handelsdeal die in de zomer van 2025 werd gesloten, maar het is onduidelijk waar hij precies op doelt.

Mercosur

De Europese Commissie verklaarde de opties open te houden om de belangen van de EU te verdedigen, liet een woordvoerder weten. Het dagelijkse EU-bestuur sprak tegen dat het landenblok afspraken uit de handelsdeal had geschonden.

De goedkeuring van de handelsafspraken tussen Washington en Brussel door het Europees Parlement liep wel vertraging op, door onvrede over Trumps dreigementen rond Groenland en onduidelijkheid rond nieuwe algehele Amerikaanse importheffingen.

Nadat Trump handelspartners heffingen had opgelegd, sloot de EU handelsverdragen met andere landen. Zo is sinds vrijdag een overeenkomst van kracht met de Mercosur, oftewel Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. Ook sloot Brussel akkoorden met Australië en India.