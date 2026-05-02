Zelensky nodigt Fico na energieruzie uit voor bezoek aan Kyiv

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Slowaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kyiv. De twee belden over de betrekkingen tussen hun landen, nu de energieruzie van de afgelopen maanden is opgelost.

Zelensky toonde zich op X positief over het gesprek. "Het was belangrijk om te horen dat Slowakije de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie steunt", schreef hij. De president zei er niet bij of Fico de uitnodiging om naar Kyiv te komen ook heeft aanvaard.

Fico was de afgelopen maanden boos op Zelensky omdat de leveringen van Russische olie via pijpleidingen in Oekraïne stillagen na een luchtaanval. Slowakije en Hongarije beschuldigden Kyiv ervan de reparatie expres te vertragen. Daarom werd een grote EU-lening voor Oekraïne geblokkeerd.

Anderhalve week geleden ging de oliepijpleiding weer open, waarna Slowakije en Hongarije hun verzet tegen de lening staakten.