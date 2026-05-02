Oud-presentator en -politicus Carlo Strijk (59) overleden

AMSTERDAM (ANP) - De voormalige televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat laat Niels Jens Uitvaartzorg weten aan het ANP namens de familie. Strijk overleed afgelopen week in zijn slaap.

Strijk was onder meer bekend als presentator voor programma's als Hartedieven op RTL 5 en de BankGiro Loterijshow van de TROS. Later was hij ook politiek actief. In 2006 stelde Strijk zich kandidaat als lijsttrekker voor D66. Uiteindelijk ging dat lijsttrekkerschap naar Alexander Pechtold.

Later sloot Strijk zich aan bij Rita Verdonks partij Trots op Nederland (TON). Ook was hij de nummer 2 van het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) van oud-PVV'er Hero Brinkman, nadat diens partij met TON was gefuseerd. In 2012 stapte Strijk uit de partij.

Zijn afscheid vindt plaats in besloten kring.