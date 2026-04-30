FME: techindustrie heeft steeds meer last van handelsoorlog

ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse technologische industrie heeft steeds meer last van de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar ontketende. Dat meldt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, na een onderzoek onder 156 bedrijven dat eerder deze maand is uitgevoerd.

Uit de resultaten komt volgens FME naar voren dat bijna een kwart van de bedrijven investeringen uitstelt. Bij een eerdere studie in september 2025 gaf nog 17 procent dit aan. De handelsoorlog raakt niet alleen bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren, maar werkt ook door in de gehele toeleveringsketen, aldus de organisatie. Meer dan de helft van de bedrijven heeft te maken met verstoringen als onbetrouwbare levertijden en exportbeperkingen, terwijl de kosten stijgen.

Tegelijk ervaren bijna drie op de tien bedrijven meer concurrentie door de instroom van producten uit andere landen, vooral uit China. Ook dat is een hoger percentage dan afgelopen najaar. De ontwikkelingen hebben volgens FME impact op de financiële positie van bedrijven. Bij bijna acht op de tien bedrijven zou de winstgevendheid nu of binnen zes maanden onder druk staan.

Meer concurrentiekracht

"We zien nu steeds concretere gevolgen in investeringen en productie. Dat raakt het verdienvermogen van de sector op de langere termijn", zegt FME-voorzitter Theo Henrar. De ondernemersorganisatie vindt dat Nederland vol moet inzetten op een sterke interne markt, meer concurrentiekracht en nieuwe handelsakkoorden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat de export van goederen in het eerste kwartaal van dit jaar is afgenomen, met name naar landen buiten de Europese Unie, zoals de VS. De Nederlandse economie groeide vorig kwartaal vooral door de daling van de export minder sterk dan in de kwartalen daarvoor.