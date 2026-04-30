Topman: Apple beleeft beste eerste kwartaal van een jaar ooit

CUPERTINO (ANP) - Apple heeft het afgelopen kwartaal zijn beste eerste drie maanden in een jaar ooit behaald. Dat zegt topman Tim Cook van het techconcern in een toelichting op de resultaten. Volgens hem komt dat onder andere dankzij meer verkopen van iPhones.

De omzet steeg in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar van Apple met 17 procent vergeleken met een jaar eerder naar 111,2 miljard dollar, omgerekend zo'n 94,8 miljard euro. Dat is meer dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. "De iPhone behaalde een omzetrecord voor een maart-kwartaal, aangedreven door de buitengewone vraag naar de iPhone 17-serie", aldus Cook, die eerder deze maand aankondigde te stoppen als topman van Apple.

De omzet uit de verkoop van iPhones steeg in het afgelopen kwartaal van 46,8 miljard dollar naar net geen 57 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 29,6 miljard dollar, tegen 24,8 miljard dollar een jaar eerder.

Het afgelopen kwartaal stegen de opbrengsten uit diensten volgens Cook ook naar een nieuw record. Daarnaast verdiende Apple meer aan de verkoop van Mac-computers, iPads en wearables zoals smartwatches. Het techbedrijf bracht in maart nieuwe producten uit, waaronder de iPhone 17e en de MacBook Neo.

Cook prijst ook de groeiresultaten in alle markten van Apple. Zo steeg de omzet in Europa naar 28,1 miljard dollar.

Wel zei hij tegen persbureau Reuters dat de iPhone-verkoop in januari, februari en maart werd afgeremd door leveringsproblemen van geavanceerde processorchips die het brein van het toestel vormen. "De vraag was ongekend groot. En op dit moment is er iets minder flexibiliteit in de toeleveringsketen om meer onderdelen te krijgen", lichtte Cook toe.