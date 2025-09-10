FME: veel uitstel investeringen in techindustrie om handelsonrust

ZOETERMEER (ANP) - Door de wereldwijde handelsonrust heeft al 17 procent van de Nederlandse technologische industriebedrijven investeringen uitgesteld. Dat meldt ondernemersorganisatie FME op basis van een nieuwe peiling. Het gaat vooral om uitgestelde investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit, verduurzamingsprojecten en vernieuwing of uitbreiding van bedrijfslocaties.

FME ondervroeg 244 bedrijven uit de sector voor het onderzoek. Daaruit kwam volgens de organisatie naar voren dat 55 procent direct of indirect last ondervindt van de handelsonrust die is ontstaan door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die bedrijven verwachten dit jaar gemiddeld 14 procent aan omzet te verliezen.

Daarnaast staat ook de export naar de Verenigde Staten flink onder druk door de heffingen, aldus FME. Iets meer dan de helft van de exporteurs naar de VS verwacht een daling van de afzet, gemiddeld met 33 procent.

Ook zegt FME dat iets meer dan een vijfde van de bedrijven de productie verlaagt door de handelsspanningen en economische onzekerheid. Bovendien ervaart een vergelijkbare groep meer concurrentie uit landen als China. Door goedkopere producten uit die markten wordt extra druk op Europese producenten gezet. Bijna een derde verwacht bij aanhoudende onzekerheid over het handelsklimaat aanpassingen in de bedrijfsorganisatie te moeten doen.

FME-voorzitter Theo Henrar stelt dan ook dat de gevolgen van de onrust duidelijk zijn. "Uitstel van investeringen, verstoringen in de keten en afname in productie in Nederland. Zonder maatregelen loopt onze industrie serieuze schade op."

Henrar roept het kabinet op om actief in te zetten op daadkrachtig Europees handelsbeleid dat de techindustrie beschermt en versterkt. Ook moet door Nederland en de Europese Unie worden ingezet op het versterken van de eigen concurrentiekracht en het voltooien van de interne markt, aldus de voorzitter.

FME telt ongeveer 2200 leden, zoals chipmachinefabrikant ASML en zorgtechnologieconcern Philips.