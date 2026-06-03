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FME wijst op randvoorwaarden voor vergroten onafhankelijkheid

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 19:02
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ZOETERMEER (ANP) - Ondernemersorganisatie FME noemt het voorstel van de Europese Commissie voor meer technologische onafhankelijkheid "een belangrijke stap om minder afhankelijk te worden van de VS en China". Maar volgens de ondernemersorganisatie voor technologische industrie moet er ook naar randvoorwaarden worden gekeken.
Brussel wil dat er bij publieke bestedingen aan chips, AI en clouddiensten voorkeur wordt gegeven aan bedrijven in de EU of bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling in de EU.
De kernvraag blijft volgens FME of dit beleid er ook toe leidt dat investeringen daadwerkelijk in Europa worden gedaan. "Bedrijven investeren waar de omstandigheden het meest aantrekkelijk zijn, en die businesscase ligt op dit moment vaak buiten Europa", stelt FME. "Dat betekent dat randvoorwaarden zoals energieprijzen, vergunningprocedures, toegang tot talent en financiering bepalend blijven voor succes." Alleen als die verbeteren kan Europa zijn positie daadwerkelijk versterken, aldus FME.
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