Vollering wint vijfde Giro-rit, Van der Breggen behoudt roze

SANTO STEFANO DI CADORE (ANP) - Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez was in de etappe van Longarone naar Santo Stefano di Cadore na 146 kilometer net iets sneller dan landgenote Anna van der Breggen. Antonia Niedermaier uit Duitsland werd derde.

Van der Breggen behoudt de roze leiderstrui. De 36-jarige renster van SD Worx-Protime heeft een voorsprong van 1 minuut op Vollering. Marlen Reusser, de Zwitserse die tweede stond in het algemeen klassement, kwam op achterstand binnen.

De rit kende meerdere lastige beklimmingen. Een grote kopgroep van 22 rensters had een voorsprong van enkele minuten, maar die liep snel terug toen Vollering op de beklimming van Costa van de derde categorie een aanval plaatste. Ze reed Van der Breggen even op achterstand, maar die wist terug te komen. Ook Femke de Vries kwam terug in de groep, waar de Italiaanse Monica Trinca Colonel uit was ontsnapt.

Tempo

Op de laatste beklimming van 4,3 kilometer werd de Italiaanse al snel bijgehaald en bepaalde Vollering het tempo met verder Van der Breggen, Niedermaier en de Canadese Isabella Holmgren. Elisa Longo Borghini uit Italië volgde op ongeveer een halve minuut en de Zwitserse Reusser lag nog verder achter. Van der Breggen bepaalde het tempo in de afdaling. In de sprint in Santo Stefano di Cadore was Vollering de snelste van het viertal.

Voor Vollering is het haar eerste ritoverwinning in de Giro. Het is haar achtste zege van dit jaar. Ze won eerder onder meer de eendagswedstrijden Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Ritzege

Vollering was blij met haar eerste ritzege in de Ronde van Italië. "Misschien viel ik iets te vroeg aan en kon ik daarom in de slotfase niet meer het verschil maken", zei ze over haar aanval op Van der Breggen. "Maar het was ook een heel gevecht."

Van der Breggen overleefde een zware dag goed. De wielrenster die vorig jaar haar rentree maakte na een pauze van ruim drie jaar is blij dat ze nog steeds het roze kan dragen. "Het heeft ook even geduurd om terug op dit niveau te komen. Ik denk dat ik beter ben dan in de vroegere jaren."

De zesde etappe in de Giro van donderdag is vrijwel vlak.