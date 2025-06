FME wil actievoeren voor Nederlandse technologische industrie

DEN HAAG (ANP) - De brancheorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie FME wil actievoeren tegen het verslechterende ondernemersklimaat. Volgens FME-voorzitter Theo Henrar verkeert de techindustrie in moeilijkheden als gevolg van oneerlijke concurrentie door hoge energiekosten, belastingdruk en trage besluitvorming. Henrar roept alle bedrijven in de sector op om op dinsdag 1 juli om 12.00 uur deel te nemen aan het Nationale Industriealarm.

Volgens Henrar moeten de "alarmbellen letterlijk en figuurlijk afgaan". "Niet alleen in onze fabrieken, maar ook in Den Haag. Als we nu onze stem niet laten horen, raakt Nederland z'n verdienvermogen en banen kwijt."

Hij stelt dat bedrijven van zich moeten laten horen met trommels, toeterende vrachtwagens en luide signalen. "We willen de politiek wakker schudden in hun laatste week voor het zomerreces. Het gaat niet alleen om de industrie, het gaat om onze banen, onze economie en ons vermogen om te investeren in de toekomst. Als wij nu zwijgen, is straks de stilte in de fabriekshal permanent."