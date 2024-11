FMO verstrekt eerste 'groene lening' aan bank Azerbeidzjan

BAKOE (ANP) - De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO ondertekent tijdens de komende klimaattop in Bakoe een 'groene lening' van 40 miljoen dollar aan Bank Respublika. Dit is volgens FMO de eerste groene lening van deze omvang aan een Azerbeidzjaanse bank. Directeur Michael Jongeneel vindt deze lokale financiering "zeer belangrijk" in de klimaattransitie.

Het is volgens Jongeneel "cruciaal omdat lokale banken een sterk netwerk hebben en de juiste kennis om lokale investeringen te doen". Bovendien kan het helpen om het onderwerp klimaatfinanciering tijdens de klimaattop verder te stimuleren, vindt hij. "Private investeringen zijn nodig om het gat te dichten, enkel publiek geld gaat dat niet doen", zegt hij.

COP29 vindt plaats in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar klimaatfinanciering dit jaar een belangrijk thema is. De lening aan een Azerbeidzjaanse bank is dus geen toeval. "We willen laten zien dat klimaatfinanciering op deze manier een stuk effectiever kan", zegt Jongeneel. De bank kan met de lening duurzame projecten van lokale ondernemers financieren. Dat zijn dan bijvoorbeeld zonnepanelen, waterbesparende technieken en schonere bedrijfswagens.

Kritieken

Dit type leningen kan gefinancierd worden vanuit het SDG Loan Fund, dat FMO samen met Allianz beheert. Dit fonds kondigde FMO vorig jaar aan voorafgaand aan de klimaattop in Dubai.

Maatschappelijke organisaties hebben ook met regelmaat kritiek op private investeringen. Dat is omdat het geld volgens hen niet altijd naar de juiste projecten gaat om daadwerkelijk de klimaattransitie aan te wakkeren. Bovendien leidt het soms tot schulden met een hoge rente. Jongeneel zegt dat hij geen uitspraken kan doen over de hoogte van de rentepercentages. Wel zegt hij dat er afspraken zijn met de bank om te voorkomen dat klanten te hoge schulden aangaan.