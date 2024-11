WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden gaat alles in het werk stellen voor een vreedzame en ordentelijke transitie in de aanloop naar het presidentschap van Donald Trump. Dat zei hij in zijn eerste toespraak nadat Trump dinsdag de verkiezingen heeft gewonnen van de Democratische tegenkandidaat Kamala Harris. Biden zei dat Amerikanen de keuze voor de Republikein moeten aanvaarden en hoopt dat de gemoederen in het land bedaren. De inauguratie van Trump is op 20 januari.