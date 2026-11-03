Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV: acties bij ABN AMRO na mislukte cao-onderhandelingen

Economie
door anp
anp031126094 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Medewerkers van ABN AMRO gaan naar verwachting op "hele korte termijn" actievoeren na een vastgelopen cao-overleg, zegt FNV-bestuurder Bob Bolte. De vakbond had het bankconcern een ultimatum gesteld dat dinsdagochtend afliep. FNV vindt het loonbod te laag en is tegen de verplichte kantooraanwezigheid die ABN AMRO wil invoeren om gemiddeld de helft van de tijd op kantoor te werken.
"Ze zijn niet ingegaan op onze eisen, we gaan nu het actiemiddel inzetten", zegt Bolte. Hij verwacht dat de eerste werkonderbrekingen en stakingen spoedig plaatsvinden. Meer details over de acties kon hij nog niet geven. "We gaan nu de leden oproepen om op korte termijn in actie te komen."
Het aantal thuiswerkdagen heeft bij ABN AMRO tot discussie geleid, net als bij andere bedrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

Citroën

De Lelijke Eend is terug als elektrische Citroën: wat is er nog over van de oude?

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Rook uit je warmtepomp na de eerste vorstnacht? Dat is geen storing, maar bel wél als je dit ziet

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading