FNV: acties bij ABN AMRO na mislukte cao-onderhandelingen

AMSTERDAM (ANP) - Medewerkers van ABN AMRO gaan naar verwachting op "hele korte termijn" actievoeren na een vastgelopen cao-overleg, zegt FNV-bestuurder Bob Bolte. De vakbond had het bankconcern een ultimatum gesteld dat dinsdagochtend afliep. FNV vindt het loonbod te laag en is tegen de verplichte kantooraanwezigheid die ABN AMRO wil invoeren om gemiddeld de helft van de tijd op kantoor te werken.

"Ze zijn niet ingegaan op onze eisen, we gaan nu het actiemiddel inzetten", zegt Bolte. Hij verwacht dat de eerste werkonderbrekingen en stakingen spoedig plaatsvinden. Meer details over de acties kon hij nog niet geven. "We gaan nu de leden oproepen om op korte termijn in actie te komen."

Het aantal thuiswerkdagen heeft bij ABN AMRO tot discussie geleid, net als bij andere bedrijven.