Verdachte doden vader in Heerhugowaard: ik was radeloos

ALKMAAR (ANP) - "Ik was helemaal radeloos. Ik kan het niet goedpraten. Ik heb daar verschrikkelijke fouten gemaakt." Dit zei de 33-jarige Thijmen V. uit Heerhugowaard dinsdag in de rechtbank in Alkmaar, waar hij terechtstaat voor het doden van zijn vader op 10 januari 2021 en het verbergen van het lichaam. De politie vond de lichaamsresten in het huis van de verdachte in november 2024.

Het Openbaar Ministerie verdenkt V. van doodslag. De man verklaart dat hij met zijn vader in een gevecht raakte nadat die een keukenmes naar hem zou hebben gegooid en met een ander mes op hem afkwam. "Daarop ontstaat een gruwelijk gevecht op leven en dood, waarbij het volledig misgaat", vertelde de verdachte aan de rechters.

V. sloeg zijn vader naar eigen zeggen zeven keer op zijn hoofd met een boeddhabeeldje, waarna ze samen op de grond zouden zijn gevallen en elkaar gingen schoppen. "Na een paar minuten hoorde ik zijn nek breken. Ik raakte in shock", aldus V.

238 delen gehakt

Volgens het OM heeft V. het lichaam in 238 delen gehakt en gesneden. Hij verstopte de lichaamsdelen in negentien vuilniszakken die hij ruim 3,5 jaar in twee vriezers en een opbergbox bewaarde. Hij vertelde in de rechtbank dit alles volledig te hebben verdrongen. "Na mijn aanhouding ben ik erover gaan dromen. Ik kreeg nachtmerries en daardoor zijn herinneringen teruggekomen."

"Het is verschrikkelijk wat ik heb gedaan", antwoordde V. op de vraag waarom hij de politie niet meteen heeft gebeld. Hij vertelde "meerdere dagen, misschien wel een week" bezig te zijn geweest met het wegmaken van het lichaam. "Ik snap helemaal niet dat ik daaraan begonnen ben."

De vader huurde een kamer in de woning van de verdachte. Hun relatie verslechterde. V. zegt dat zijn vader hem drie keer aanviel met een bijl, waarop hij zijn eigen huis ontvluchtte. V. was bezig met een juridische zaak om zijn vader het huis uit te zetten.