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FNV: AH schendt arbeidsvoorwaarden distributiecentrummedewerkers

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over hoe de medewerkers in de distributiecentra worden behandeld, zegt een woordvoerder van FNV. Door een IT-storing bij Ahold Delhaize worden er in de distributiecentra volgens FNV minder mensen aan het werk gezet, terwijl ze wel ingeroosterd stonden. Door die mensen nu niet te betalen, overtreedt de supermarktketen de wet, stelt de vakbond.
In de cao zou staan dat als de medewerkers worden ingeroosterd, ze die bepaalde diensten alleen kunnen weigeren als Albert Heijn en de medewerker overeenstemming bereiken om die shift niet te werken. Volgens FNV komt Albert Heijn die afspraak echter niet na. De uren die de medewerkers nu niet maken, moeten ze dan later inhalen, schetst de vakbondsman. Daarmee moeten ze dus straks meer uren draaien dan normaal, buiten hun eigen schuld om, aldus FNV.
Volgens de bond is er op dit moment geen gesprek meer gaande tussen de partijen en dus ook geen oplossing. ANP heeft Albert Heijn om een reactie gevraagd.
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