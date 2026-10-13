Trump vraagt om ontslag ambassadeur Griekenland na schandalen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, gevraagd ontslag te nemen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder Katie Zacharia van het Witte Huis. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van hevige kritiek na beschuldigingen van omkoping.

"We hebben ambassadeur Guilfoyle gevraagd haar functie neer te leggen. Ze is van grote waarde geweest voor het team en we wensen haar het beste", aldus Zacharia. Trump liet eerder al weten dat hij ontslag overwoog van zijn voormalige schoondochter.

Guilfoyle werd vorig jaar aangesteld als ambassadeur in Griekenland. Volgens The Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om 100.000 dollar (89.000 euro). Ook schepte ze op over luxe reizen die "rijke Griekse zakenmensen" voor haar zouden hebben betaald.

Guilfoyle was eerder getrouwd met de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom.