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FNV bezorgd om werknemers na uitstel van betaling Babboe-moeder

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 18:26
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UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV zegt zich grote zorgen te maken over het uitstel van betaling van Accell, het moederbedrijf van fietsmerken als Babboe en Batavus. Woensdag meldde de internationale fietsfabrikant met hoofdkantoor in Amsterdam dat het uitstel is verleend aan zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt voor de 234 werknemers in Nederland grote onzekerheid met zich mee over hun baan, inkomen en toekomst, aldus de grootste vakbond van Nederland.
"Trotse werknemers hebben jarenlang keihard gewerkt voor het succes van deze Nederlandse fietsmerken. Het kan niet zo zijn dat zij opnieuw de rekening betalen voor financiële en strategische keuzes waar zij geen enkele invloed op hebben gehad", zegt bestuurder Arend Hamstra van FNV Metaal.
Vorig jaar werd bekend dat Accell zijn fabriek in Heerenveen sluit. Volgens de vakbond vindt momenteel een reorganisatie bij het bedrijf in Apeldoorn plaats.
FNV stelt verder dat de situatie bij Accell ook laat zien dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten "onverstandig" is.
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