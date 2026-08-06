VN-mensenrechtenfunctionarissen hekelen sancties VS tegen Cuba

GENÈVE/WASHINGTON (ANP) - Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties hebben de verstikkende sancties van Washington tegen Cuba veroordeeld. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften "een stil Gaza" wordt.

Het sanctiebeleid van de VS is volgens de VN "een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met behulp van dreiging en dwang".

In Cuba zijn er ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en die worden door de extra sancties van de regering van Donald Trump erger. De stroomvoorziening op het eiland is bijvoorbeeld minimaal door het tekort aan brandstof.

Communistisch bewind

De VS hebben hun eerste sancties tegen het communistische bewind in Cuba in 1960 afgekondigd. Het land leed onder een handelsboycot maar in 2009 leek er verlichting te komen. Er werden sancties ingetrokken. Maar vooral tijdens de tweede ambtstermijn van Trump gaat Cuba gebukt onder sancties die het leven vrijwel onmogelijk maken.

Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën weer nieuwe sancties met betrekking tot Cuba ingesteld. Het gaat om maatregelen tegen zes Cubanen, van wie er twee in China of Rusland wonen, en tegen vijf ondernemingen in Cuba.