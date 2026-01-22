ECONOMIE
FNV bezorgd over inzet spoorpersoneel bij militair vervoer

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 11:17
anp220126091 1
UTRECHT (ANP) - FNV maakt zich zorgen over de gevolgen voor spoorpersoneel als militair vervoer over het spoor voorrang krijgt. De vakbond zegt dat machinisten, conducteurs, verkeersleiders en planners het risico lopen mee te moeten werken aan militaire transporten. "Deze mensen tekenen niet automatisch voor reservist", aldus vakbondsbestuurder Henri Janssen.
Het kabinet kondigde vorige maand aan dat militaire transporten in geval van nood voorrang krijgen boven passagiers- en goederentreinen. Aanleiding is dat de komende jaren fors meer militairen en materieel per trein vervoerd moeten worden.
Volgens FNV wordt dit uitgevoerd door de reguliere vervoerders. De vakbond zegt te begrijpen dat "Defensie in onzekere tijden materieel en personen soms snel moet kunnen vervoeren", maar waarschuwt "dat burger-werknemers daar niet zomaar voor mogen worden ingezet". FNV vraagt om meer duidelijkheid over de veiligheid en werktijden van spoormedewerkers.
