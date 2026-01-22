Merz verwelkomt intrekken nieuwe importheffingen door Trump

DAVOS (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz spreekt van "stappen in de juiste richting" nu de Amerikaanse president Donald Trump de voorgenomen importheffingen om Groenland heeft geschrapt. Merz verwelkomt de stap van Trump, zei hij op het World Economic Forum in Davos.

Trump had aangekondigd per 1 februari een heffing van 10 procent op te leggen aan acht Europese landen die militairen naar Groenland stuurden, waaronder Duitsland en Nederland. Woensdagavond zag Trump, na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte, daarvan af.

Merz ziet dat het nu de goede kant opgaat en benadrukte in Davos dat nieuwe heffingen de trans-Atlantische relatie zouden ondermijnen. "Als ze zouden worden ingevoerd, zou Europa's reactie eensgezind, kalm, gepast en krachtig zijn."

Investeringslocatie Duitsland

De Franse minister van Financiën Roland Lescure reageerde donderdagochtend op vergelijkbare wijze. Ook hij sprak van een beweging in de goede richting.

Merz pakte in Davos ook zijn kans om Duitsland aan te prijzen als investeringslocatie. "Wie ook maar in de toekomst wil investeren, u zult in Duitsland een sterke partner vinden." Merz wees op het "ambitieuze hervormingsbeleid" van zijn regering. De bondskanselier benoemde de hervorming van de vennootschapsbelasting, de verlaging van de energiekosten en de investeringen in de infrastructuur als redenen om voor Duitsland te kiezen als investeringslocatie.