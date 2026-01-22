ECONOMIE
Tweevoudig winnaar Sinner soepel naar derde ronde Australian Open

Sport
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 11:18
MELBOURNE (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner is soepel doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. De winnaar van de laatste twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne zette in de tweede ronde de Australiër James Duckworth opzij: 6-1 6-4 6-2.
Sinner heeft zich nog niet bovenmatig hoeven in te spannen in Melbourne. In de eerste ronde kreeg hij de winst na twee sets cadeau, omdat zijn Franse tegenstander Hugo Gaston opgaf. Tegen Duckworth ging het ook vrij snel. De thuisspeler bood af en toe fel tegenstand, maar Sinner pakte door op de momenten dat het moest. Hij speelde de wedstrijd uit met zijn achttiende ace.
Sinner is als tweede geplaatst. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Amerikaan Eliot Spizzirri.
