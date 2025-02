7 fabels over huidverzorging: “Er is maar één plek die je dagelijks moet wassen”

Huidverzorging is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse routine, maar er bestaan veel misverstanden over wat goed is voor je huid. Dermatoloog Niels Horst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ontkracht zeven hardnekkige fabels en geeft praktische tips. Hier zijn de opvallendste inzichten.

Moet je je hele lichaam dagelijks wassen?

Volgens de dermatoloog is dat niet nodig. Alleen je oksels en intieme zones moeten dagelijks gewassen worden, omdat deze plekken sneller bacteriën en geuren ontwikkelen. Te vaak douchen kan juist schadelijk zijn, omdat het de natuurlijke oliën van je huid verwijdert, waardoor deze uitdroogt. Een korte douche van maximaal vijf minuten op een temperatuur van 37 graden is voldoende.

Droge huid door douchen?

Ja, dat klopt. Douchen verwijdert een beschermend laagje olie en vet van je huid, wat leidt tot vochtverlies. Gebruik na het douchen een hydraterende crème om dit te compenseren.

Is wasverzachter de oorzaak van jeuk?

Hoewel veel mensen denken dat wasverzachter jeuk veroorzaakt, is dit zelden het geval. Droge huid of interne factoren zoals bloedarmoede zijn vaker de boosdoeners. Wil je toch testen of wasverzachter de oorzaak is? Gebruik dan een paar weken azijn als alternatief.

Wordt haar dikker door scheren?

Nee, dit is een mythe. Geschoren haar lijkt dikker omdat het dikke deel van de haarwortel zichtbaar wordt. De structuur of hoeveelheid haar verandert echter niet door scheren.

Is shampoo echt nodig?

Niet per se. Je kunt prima zonder shampoo wassen, maar wees voorbereid op een tijdelijke "resetfase" waarin je haar vettiger kan aanvoelen. Doe vooral wat goed voelt voor jou.

Zijn producten met collageen nuttig voor een jongere huid?

Helaas niet. Collageen in crèmes wordt niet door de huid opgenomen en heeft dus geen effect op rimpels of elasticiteit. Het kan geen kwaad, maar verwacht er geen wonderen van.

Zijn cortisonezalven gevaarlijk?

Cortisonen kan effectief zijn bij huidaandoeningen zoals eczeem, maar gebruik het alleen op advies van een arts en niet langer dan een week zonder begeleiding.

Praktische tips voor gezonde huidverzorging