Sinner bereikt voor het eerst finale van tennistoernooi Madrid

Sport
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 17:49
MADRID (ANP) - Jannik Sinner staat voor het eerst in de finale van het tennistoernooi van Madrid. In de halve finale was de Italiaanse nummer 1 van de wereld in twee sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils: 6-2 6-4.
De 24-jarige Italiaan speelde net als in de kwartfinale sterk op het gravel in de Spaanse hoofdstad. De nummer 25 op de wereldranglijst behield met moeite zijn eerste servicebeurt en leverde zijn twee daaropvolgende opslagbeurten in, waarna Sinner de eerste set moeiteloos won.
In de tweede set kwam Fils (21), die Sinner nog nooit wist te verslaan, beter in zijn spel. De Fransman bood meer weerstand, maar kon niet voorkomen dat Sinner de wedstrijd na nog geen anderhalf uur spelen in zijn voordeel besliste.
In de finale treft Sinner de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev en de Belg Alexander Blockx.
