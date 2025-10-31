ECONOMIE
FNV en aannemers: schrappen ID-pas bouwplaatsen is onbegrijpelijk

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 8:52
anp311025073 1
DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV en brancheorganisatie Aannemersfederatie Nederland vinden het "onbegrijpelijk" dat het demissionaire kabinet stopt met de invoering van een verplichte ID-pas voor werknemers op bouwplaatsen. Het plan uit 2015 komt voort uit de cao voor de bouw en infra en was bedoeld om schijnconstructies en misstanden in de bouw aan te pakken. Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mariëlle Paul maakte donderdag bekend de verplichte digitale registratie niet in te voeren.
De minister noemt zo'n ID-pas niet-proportioneel, onder meer omdat het een inbreuk op de privacy zou zijn en omdat de sector wat haar betreft zelf een systeem kan opzetten. FNV en Aannemersfederatie Nederland noemen het besluit "een dolksteek voor een gezonde bouwsector en veilig en eerlijk werk op de bouwplaats, waardoor ook uitbuiting van arbeidsmigranten kan doorgaan".
FNV-bestuurder Hans Crombeen stelt dat de politieke wil ontbreekt om de registratie goed te regelen.
