Gewonden door aanval op Oekraïense stad Soemy

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 9:00
anp311025074 1
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne meldt dat Rusland een nachtelijke aanval heeft uitgevoerd op de noordoostelijke stad Soemy. Daarbij zijn elf gewonden gevallen, onder wie vier kinderen, aldus de Oekraïense hulpdiensten.
De gelijknamige regio Soemy grenst aan Rusland en is geregeld het doelwit van drones en raketten. De hulpdiensten zeggen dat in de nacht van donderdag op vrijdag woningen en infrastructuur zijn getroffen. Rusland heeft een spoorwegdepot aangevallen, verklaart een lokale gouverneur. Daarbij zijn volgens hem verschillende wagons vernietigd en gebouwen beschadigd.
Rusland meldt op zijn beurt 130 Oekraïense drones te hebben neergehaald, vooral in het westen. Autoriteiten melden dat een energiecentrale door drones is getroffen en daarom de levering van warmte en warm water in de westelijke stad Orjol wordt beperkt. Ook elders zou schade zijn ontstaan. In de stad Vladimir, ten oosten van Moskou, zeggen de lokale autoriteiten dat infrastructuur is getroffen.
