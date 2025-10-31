Krant: VS hebben militaire doelen in Venezuela op het oog

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft mogelijke doelen in Venezuela geïnventariseerd die volgens de VS een rol spelen bij de smokkel van drugs, schrijft The Wall Street Journal op basis van overheidsbronnen. Het zou gaan om onder meer vliegvelden en marinebases van de Venezolaanse krijgsmacht. Vooralsnog hebben de VS niet besloten of ook daadwerkelijk zal worden aangevallen, aldus de krant.

De VS beschuldigen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en diens regering er al lange tijd van banden te hebben met drugskartels. President Donald Trump heeft daarom de afgelopen maanden de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het gebied flink opgeschroefd. Zo beval Trump onlangs dat 's werelds grootste vliegdekschip, de USS Gerald R. Ford, in de buurt van het Zuid-Amerikaanse land moest komen te liggen.

Bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten in onder meer de Caribische Zee en Stille Oceaan kwamen tot nu toe al zeker 57 mensen om het leven.