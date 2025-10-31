ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: VS hebben militaire doelen in Venezuela op het oog

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 8:38
anp311025072 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft mogelijke doelen in Venezuela geïnventariseerd die volgens de VS een rol spelen bij de smokkel van drugs, schrijft The Wall Street Journal op basis van overheidsbronnen. Het zou gaan om onder meer vliegvelden en marinebases van de Venezolaanse krijgsmacht. Vooralsnog hebben de VS niet besloten of ook daadwerkelijk zal worden aangevallen, aldus de krant.
De VS beschuldigen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en diens regering er al lange tijd van banden te hebben met drugskartels. President Donald Trump heeft daarom de afgelopen maanden de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het gebied flink opgeschroefd. Zo beval Trump onlangs dat 's werelds grootste vliegdekschip, de USS Gerald R. Ford, in de buurt van het Zuid-Amerikaanse land moest komen te liggen.
Bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten in onder meer de Caribische Zee en Stille Oceaan kwamen tot nu toe al zeker 57 mensen om het leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

Loading