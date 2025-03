FNV: garagepersoneel en fietsenmakers staken donderdag en vrijdag

UTRECHT (ANP) - Zeker duizend werknemers van autobedrijven en fietsenzaken verspreid over het land leggen donderdag en vrijdag het werk neer, meldt FNV. De vakbond kondigt dit aan omdat brancheorganisatie BOVAG na regionale en landelijke stakingen geen beter cao-bod heeft gedaan.

Volgens FNV-bestuurder Murat Sekercan staken werknemers in alle provincies, op Groningen en Friesland na. In deze provincies leggen ze naar verwachting volgende week het werk 48 uur neer.

Hij verwacht dat enkele honderden auto- en fietsbedrijven donderdag en vrijdag helemaal of deels gesloten zullen zijn, vooral vestigingen van grotere bedrijven. Daardoor moeten sommige mensen volgens hem langer wachten op bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt aan hun auto.

De cao waarvoor wordt gestaakt geldt voor ruim 84.500 mensen, aldus FNV. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 7 procent, maar BOVAG blijft bij 2,3 procent. Eerder deze maand werd al een dag gestaakt in bijna heel Nederland, daaraan deden honderden werknemers mee. In het zuiden werd een week later gestaakt vanwege carnaval.