Kloof tussen justitie-organisaties over straffen zonder rechter

DEN HAAG (ANP) - Justitie-organisaties zijn het oneens over het gebruik van zogeheten strafbeschikkingen, waarbij het Openbaar Ministerie straffen uitdeelt zonder tussenkomst van de rechter. Het OM wil die methode vaker gaan gebruiken. In een gesprek dat de Tweede Kamer voor woensdag had georganiseerd, stonden met name het OM en de rechtspraak tegenover elkaar.

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, verweet het OM een "alleingang". Over het nieuwe beleid van het OM is "geen enkel overleg gevoerd", zei hij. Zaken blijvend weghouden bij de rechter is een "ondergraving van de positie van de rechter".

Van een geheime instructie was geen sprake, zei Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Hij sprak liever van een "tijdelijke interne werkinstructie". Alleen het OM gaat volgens Otte over de keuze om zaken wel of niet voor de rechter te brengen. "Over die vrijheid onderhandelen we niet. Nu niet, nooit niet."