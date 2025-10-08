FNV: geen sjorders meer aan het werk, de boel ligt stil

ROTTERDAM (ANP) - Kort na aanvang van de staking onder sjorders in de Rotterdamse haven is er "geen sjorder meer aan het werk", zegt FNV-bestuurder Niek Stam. Dit betekent volgens hem dat "de boel stilligt". Containerschepen kunnen niet naar zee als ze niet vastgesjord zijn en als ze binnenkomen, kunnen ze niet gelost worden, legt hij uit.

Sjorders, die verantwoordelijk zijn voor het losmaken en vastzetten van containers op schepen en kades, hebben in een cao-conflict met werkgevers voor 48 uur het werk neergelegd. In totaal zijn er volgens Stam ongeveer 700 mensen in dienst bij de twee sjorbedrijven waar wordt gestaakt. Hij schat dat 650 daarvan meedoen aan de staking.

De bedrijven waar wordt gestaakt, International Lashing Service (ILS) en Matrans Marine Services, willen later pas reageren op de staking.

Havenbedrijf Rotterdam kan nog geen inschatting geven van de impact van de staking, laat een woordvoerder weten.