Cornelisse, Groen en Niewarra onder kanshebbers NS Publieksprijs

UTRECHT (ANP) - Paulien Cornelisse, Hendrik Groen en Anya Niewarra zijn dit jaar genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ook Christien Brinkgreve, Esther Verhoef en Lex Paleaux maken kans, is woensdag bekendgemaakt op station Den Haag Centraal.

Brinkgreve en Paleaux staan voor het eerst op de nominatielijst met respectievelijk Beladen huis en Liften naar de hemel. De overige vier auteurs dongen al eens eerder mee naar de winst. Zo won Niewarra in 2023 met De Camino en pakte Groen de winst in 2016 en 2018 met de bestsellers Pogingen iets van het leven te maken en Zolang er leven is. Dit keer maken ze kans met respectievelijk De nomade en Meneer Putmans ziet het licht.

De zes genomineerden, allemaal oorspronkelijk Nederlandstalige boeken, behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar. De stembussen zijn open tot en met 5 november. Die avond wordt de winnaar bekendgemaakt in het NPO 1-programma EenVandaag.

De winnaar krijgt een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en 7500 euro.